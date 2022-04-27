Польщі не потрібен російський газ: як будуть заміняти

Росія припинила постачати газ до Польщі та Болгарії. Проте Польща готова повністю перейти на газ з альтернативних джерел.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на засіданні польського Сейму, передає 24 канал.

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Як Польща замінить російський газ

Польська PGNiG мала контракт з російським "Газпромом" на 10,2 мільярда кубометрів на рік. Такий обсяг газу покривав 50% польського попиту або 60% імпорту.

Раптове припинення постачання не матиме серйозних наслідків для Польщі, оскільки наразі на складах є достатньо палива, щоб витримати перебої у постачанні. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підтримати Польщу та Болгарію, які першими відчули на собі газовий шантаж Росії.

Газ з Норвегії

В довгостроковій перспективі Польща убезпечила себе від російської енергозалежності ще 6 років тому, коли почала будувати газопровід до Норвегії.

Балтійський газопровід до Норвегії буде побудовано в найближчі 3 місяці – незабаром будуть завершені процеси, приймання та газ,

– заявив прем'єр Польщі.

Інтерконектори

Крім того, Польща будувала інтерконектори. Наразі очікують завершення будівництва на словацькій стороні. За словами Моравецького, це дозволить передавати газ обсягом понад 5 мільярда кубометрів.

У Польщі вже є інтерконектори з Німеччиною та з Чехією, а за кілька днів відкриють інтерконектор з Литвою.

Газовий шантаж Росії

Нагадаємо, що Росія захотіла, щоб з 1 квітня "недружні" до неї країни почали платити за газ у рублях. Але ЄС та G7 відмовилися це робити. Тож Росія 26 квітня відключила перші країни через це.

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