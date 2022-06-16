Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку села Генрик Ковальчик. Він зацікавився ідеєю президента США Джо Байдена про будівництво тимчасових силосів в Польщі поблизу України.

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Будівництво сховищ для українського зерна У Польщі

Проте поки що це попередня декларація, яка потребує розробки багатьох конкретних рішень. Вони стосуються, зокрема, розташування, розміру, допоміжної інфраструктури, джерела фінансування, питання власності та багато іншого,

– сказав польський міністр.

Але, на його думку, будь-які силоси мають бути там, де закінчуються широкі колії з України (ред. – Україна та країни Європи мають різну ширину колій), тоді буде легше перевантажувати зерно і тим самим збільшити вантажопідйомність.

Ковальчик додав, що зараз максимальна кількість зерна, яку можна перевантажувати в Польщі, становить близько 1,5 мільйона тонн на місяць, але потреби України складають близько 5 мільйонів тонн.

Він також зазначив, що реалізація такого виду інвестицій займає близько трьох – чотирьох місяців.

Чому з'явилась потреба в такому будівництві

З початком повномасштабного вторгнення Росія блокує у Чорному морі кораблі, які мають доставити зерно з України на світовий ринок. Через це в багатьох країнах можуть виникнути проблеми з продовольством та навіть голод.

Раніше в Кремлі заявляли, що готові відкрити коридор для суден із продовольством, але лише в обмін на скасування деяких західних санкцій. Але цей варіант не прийнятний для України, ЄС та США.

Активну участь у врегулюванні цієї проблеми бере Туреччина, вона ініціювала переговори між Росією та Україною та готова надати допомогу в розмінуванні акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялось, що Туреччина і Росія нібито досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. Але на зустрічі в Анкарі між представниками Росії та Туреччини не було досягнуто конкретних домовленостей.

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