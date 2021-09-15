Тому Польща не буде продовжувати контракт з "Газпромом". Про це заявив повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський.
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Польща зменшує залежність від вугілля
Триває процес диверсифікації джерел енергії. Газифікація – це процес, що обмежує залежність країни від вугілля. За словами Наїмського, обсяг газу, який використовуватимуть в Польщі, виросте приблизно на 50% до 2030 року.
З Росії газ не імпортуватимуть
Польська компанія Gaz-System будує інтерконнектори в сусідні країни. Таким чином імпортуватимуть достатній обсяг газу з інших джерел, крім Росії.
У будівництві газопроводу були затримки. Це пов'язано з екологічними питаннями. Урядовець зауважив, що їх вирішили данські партнери. До слова, за допомогою Baltic Pipe, Польща буде повністю пов'язана з західноєвропейськими ринками. Зокрема, товарними.
Польща хоче добувати газ в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що видобуток з власних надер посилить енергетичну незалежність України. Тому він запропонував українському колезі допомогу польських компаній, щоб розпочати видобуток палива на Західній Україні.