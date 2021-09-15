Тому Польща не буде продовжувати контракт з "Газпромом". Про це заявив повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петр Наїмський.

Важливо Черговий рекорд: ціна газу у Європі перевищила 750 доларів

Триває процес диверсифікації джерел енергії. Газифікація – це процес, що обмежує залежність країни від вугілля. За словами Наїмського, обсяг газу, який використовуватимуть в Польщі, виросте приблизно на 50% до 2030 року.

З Росії газ не імпортуватимуть

Польська компанія Gaz-System будує інтерконнектори в сусідні країни. Таким чином імпортуватимуть достатній обсяг газу з інших джерел, крім Росії.

Зверніть увагу! Baltic Pipe – це газопровід, що з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Коли його запустять, потужність транспортування газу становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік.

У будівництві газопроводу були затримки. Це пов'язано з екологічними питаннями. Урядовець зауважив, що їх вирішили данські партнери. До слова, за допомогою Baltic Pipe, Польща буде повністю пов'язана з західноєвропейськими ринками. Зокрема, товарними.

Польща хоче добувати газ в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що видобуток з власних надер посилить енергетичну незалежність України. Тому він запропонував українському колезі допомогу польських компаній, щоб розпочати видобуток палива на Західній Україні.