Польща й Україна збудують спільний газопровід

Польща та Україна планують збудувати спільний газопровід, аби збільшити поставки газу між країнами. Крім того, Варшава вкотре наголосила, що "Північний потік-2" Росія може використовувати як зброю.

Обговорювали розширення пропускної спроможності із заходу на схід. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва.

До речі Польща планує передати Україні свої ПЗРК Grom

Газопровід міг би передавати великі обсяги газу в майбутньому. Моравецький згадав і про "Північний потік-2". Він зазначив, що цим газопроводом Німеччина "передає пістолет" у руки Путіну.

Розмови про будівництво газопроводу були й раніше

Ще 17 грудня 2014 року оператори газотранспортної системи України і Польщі підписали угоду про будівництво магістрального газопроводу-інтерконнектора між обома державами. Вартість будівництва на території України оцінювали в 245 мільйонів доларів.

Будувати його мали у 2017 році, але у 2020 Компанія "Оператор ГТС України" заявила, що не бачить сенсу в новому газопроводі. Зазначали, що в України вже є 2 з'єднання з газотранспортною системою Польщі: Дроздовичі і Германовичі.

Проте вже в серпні 2021 року гендиректор оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що в Східній та Центральній Європі планують створити спільний газовий хаб України та Польщі.

Що відомо про візит Моравецького

Глава польського уряду Матеуш Моравецький 1 лютого прибув із візитом до Києва.

Політик зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, а також має провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Моравецький заявив, що Варшава планує передати Києву боєприпаси, ПЗРК "Гром" і дрони різного типу. Крім того, Польща передасть Україні гуманітарну допомогу.

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