З 27 квітня Польща перестала будь-яким чином залежати від Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Сьогодні Польща як перша країна ЄС, яка була змушена покладатися на російський газ, показує свій суверенітет. Завдяки нашій передбачливості сьогодні Польща стала газово незалежною від Росії,

– заявив прем'єр-міністр.

Моравецький додав, що наразі склади Польщі на 78% заповнені завдяки імпорту з півночі, півдня та заходу, а також завдяки власному видобутку. Надалі прем'єр пообіцяв заповнювати сховища газу на 100%.

Газовий конфлікт

Росія захотіла, щоб країни, які країна-агресорка вважає "недружніми", з 1 квітня платили за газ рублями.

Польща відмовилася від розрахунку у рублях і за це "Газпром" призупинив постачання. Також від газу відрізали Болгарію.

Польща була сильно залежною від російського газу країною: 50% всього споживання або 60% від імпорту. І це міг би бути справжній удар по економіці Польщі, але країна підготувалася.

За 3 місяці відкриють газопровід до Норвегії, який почали будувати ще 6 років тому. Крім того, у Польщі є інтерконектори з Німеччиною та з Чехією, а за кілька днів відкриють інтерконектор з Литвою та очікують завершення будівництва на словацькій стороні.

Щобільше, Урсула фон дер Ляєн, глава Єврокомісії, пообіцяла, що країни, які страждають від російського газового шантажу, не залишаться наодинці.

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