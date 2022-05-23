Польща відмовилась від російського газу

Про це повідомила міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва. Йдеться про угоду, яка була підписана у Варшаві 25 серпня 1993 року. Її неодноразово доповнювали, останній протокол про внесення змін підписали між представниками Польщі та Росії 29 жовтня 2010 року.

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Міністерка Анна Москва пояснила, що угода є міжнародною, тому відповідну ноту з цього приводу надасть МЗС Польщі. Документ надішлють в понеділок, 23 травня.

Уряд роками послідовно реалізовує стратегію диверсифікації джерел і напрямків поставок газу до Польщі, і ми готуємося закрити контракт з "Газпромом" наприкінці 2022 року і не купувати більше газу з Росії. У 2019 році PGNiG розірвала і не продовжувала контракт на постачання газу з Росії по Ямальському контракту,

– розповіла міністерка клімату та навколишнього середовища.

Причини відмови від російського газу

За її словами, агресія Росії проти України підтвердила правильність дій уряду, хоч в Польщі завжди розуміли, що Росія не є надійним партнером. Наприклад, у 2006, 2009 і 2014 роках виникали невиправдані перебої в постачанні.

Також міністерка зазначила, що ухвалення постанови про відмову від російського газу є виправданим після того, як росіяни вирішили перекрити газовий кран у Польщі.

Коли Росія відключила нас від поставок, де-факто порушила положення договору, польський уряд вирішив, що через порушення її істотних умов вона припинила свою дію,

– підкреслила Анна Москва.

Анна Москва додала, що Ямальський газопровід функціонує відповідно до європейського законодавства, без жодних збоїв. Тому завдяки цьому залишається можливість перекачувати газ з Німеччини до Польщі.

Нагадаємо, 26 квітня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Польщі з 27 квітня. Російська компанія аргументувала свої дії відмовою польської сторони сплатити за наданий газ в рублях, хоч договір і не передбачав зміни валюти розрахунків.

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