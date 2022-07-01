Польща припиняє виплати українським біженцям з 1 липня
Джерело:Rzeczpospolita
Від 1 липня українські біженці у Польщі припинили отримувати виплати у розмірі 40 злотих на добу (майже 261 гривня). Про це повідомив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер.
Виплати біженцям у Польщі
Шефернакер вважає, що багато українських біженців у Польщі здатні адаптуватись. Тож таким чином польський уряд хоче стимулювати українців шукати роботу й ставати незалежними. Разом з тим урядовець підкреслив, що будуть винятки.
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Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу та знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повної захисту – це, на нашу думку, достатній час для адаптації у країні,
– поділився він.
Хто може й надалі розраховувати на виплати
Виплати у Польщі й надалі отримуватимуть людям з інвалідністю, вагітні жінки та багатодітні сім'ї.
Ми виплачуємо величезну соціальну допомогу — від 300 злотих для кожного до 500 злотих (від 1,9 тисячі до 3,3 тисячі гривень – 24 канал) на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат,
– поділився Шефернакер.
На яку допомогу можуть розраховувати переселенці в Україні
Українці які є ВПО (внутрішньо переміщеними особами) можуть розраховувати окрім виплат від держави ще на допомогу шести організацій.
На 2 тисячі від держави можуть розраховувати:
- українці чиє житло зруйноване, або пошкоджене і не придатне для проживання,
- населення, домівка якого знаходиться у зоні бойових дій, з повним переліком громад і областей можна ознайомитись тут.
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Від яких міжнародних організацій українець може отримати допомогу
- Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України – surl.li/byyrt;
- Програми від ЮНІСЕФ "Спільно" – surl.li/byyru ;
- Агентства ООН у справах біженців – surl.li/byyrw ;
- Всесвітньої продовольчої програми ООН – surl.li/byysw ;
- Міжнародної організації з міграції (МОМ) – surl.li/byyry ;
- Норвезької ради у справах біженців (NRC) – https://www.facebook.com/ua.nrc.no/posts/1629664447399685.
Зазначимо, що отримати фінансову допомогу в розмірі 2220 грн на особу в місяць можна тільки від однієї з організацій, яка реалізує програму ООН. Це один і той самий вид допомоги, який здійснюють різні агенції, перелік яких не є вичерпним.
Хто може розраховувати на допомогу від міжнародних організацій / Інфографіка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниBybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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