Польща припиняє виплати українським біженцям з 1 липня

Від 1 липня українські біженці у Польщі припинили отримувати виплати у розмірі 40 злотих на добу (майже 261 гривня). Про це повідомив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер.

Виплати біженцям у Польщі

Шефернакер вважає, що багато українських біженців у Польщі здатні адаптуватись. Тож таким чином польський уряд хоче стимулювати українців шукати роботу й ставати незалежними. Разом з тим урядовець підкреслив, що будуть винятки.

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Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу та знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повної захисту – це, на нашу думку, достатній час для адаптації у країні,

– поділився він.

Хто може й надалі розраховувати на виплати

Польща вже виплатила допомогу на суму у понад 87 мільйонів злотих, що еквівалентне понад 567,17 мільйона гривень.

Виплати у Польщі й надалі отримуватимуть людям з інвалідністю, вагітні жінки та багатодітні сім'ї.

Ми виплачуємо величезну соціальну допомогу — від 300 злотих для кожного до 500 злотих (від 1,9 тисячі до 3,3 тисячі гривень – 24 канал) на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат,

– поділився Шефернакер.

На яку допомогу можуть розраховувати переселенці в Україні

Українці які є ВПО (внутрішньо переміщеними особами) можуть розраховувати окрім виплат від держави ще на допомогу шести організацій.

На 2 тисячі від держави можуть розраховувати:

українці чиє житло зруйноване, або пошкоджене і не придатне для проживання,

населення, домівка якого знаходиться у зоні бойових дій, з повним переліком громад і областей можна ознайомитись тут.

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Від яких міжнародних організацій українець може отримати допомогу

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України – surl.li/byyrt;

Програми від ЮНІСЕФ "Спільно" – surl.li/byyru ;

Агентства ООН у справах біженців – surl.li/byyrw ;

Всесвітньої продовольчої програми ООН – surl.li/byysw ;

Міжнародної організації з міграції (МОМ) – surl.li/byyry ;

Норвезької ради у справах біженців (NRC) – https://www.facebook.com/ua.nrc.no/posts/1629664447399685.

Зазначимо, що отримати фінансову допомогу в розмірі 2220 грн на особу в місяць можна тільки від однієї з організацій, яка реалізує програму ООН. Це один і той самий вид допомоги, який здійснюють різні агенції, перелік яких не є вичерпним.

Хто може розраховувати на допомогу від міжнародних організацій / Інфографіка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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