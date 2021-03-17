На 30% менше, аніж раніше: Польща поступово відмовляється від російської нафти

Польський нафтовий концерн PKN ORLEN підписав новий дворічний контракт на постачання нафти з російською компанією "Роснефть". Однак він передбачає закупівлю на понад 30% менше сировини, аніж це було раніше.

Попередній контракт Польщі з Росією, який був чинний до 31 січня 2021 року, передбачав щорічне постачання 5,4 – 6,6 мільйона тонн нафти на нафтопереробні заводи польського концерну. Водночас у новому контракті мовиться про не більше ніж 3,6 мільйона сировини на рік.

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Очільник PKN ORLEN Даніель Обайтек заявив, що зменшення кількості закупівлі російської нафти не вплине на стабільність її постачання до нафтопереробних заводів.

Як він зауважив, концерн продовжує політику диверсифікації постачань енергоносіїв з різних напрямків.

Ціна на травневий ф'ючерс нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила позначку у 70 доларів. Востаннє нафта північноморської марки показувала таку ціну ще у 2019 році.

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Варто зауважити, що PKN ORLEN має тривалі контракти на постачання нафти ще зі Саудівської Аравії та США. Також нафтовий концерн реалізовує спотові контракти про постачання сировини з Нігерії, Анголи, та шельфу Північного моря.

Водночас PKN ORLEN є власником нафтопереробних заводів, які розміщені у Литві, Польщі та Чехії.