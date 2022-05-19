Польща подала новий позов до "Газпрому" за постачання у 2014 – 2020 роках

Росія без попередження зупинила постачання газу до Польщі, однак винна Варшаві чималу суму. Польська державна компанія PGNiG подала позов до "Газпрому" за постачання у 2014 – 2020 роках.

У польській PGNiG очікують відповіді від "Газпрому"

У пресслужбі державної компанії PGNiG вимагають виплати відсотків по 1,5 мільярда доларів переплати за постачання у 2014 – 2020 роках.

До речі Фінляндія очікує на припинення постачання російського газу вже 20 – 21 травня

Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила "Газпрому" запит про порушення арбітражного розгляду. Там зазначили, що очікують відповіді від "Газпрому".

31 березня 2022 року PGNiG SA направила "Газпрому" запит про порушення арбітражного розгляду у зв'язку з її вимогою про виплату відсотків за сумою, переплаченою PGNiG SA за природний газ, поставлений у період з листопада 2014 року по лютий 2020 року. PGNiG очікує відповіді "Газпрому" на звернення до арбітражу,

– йдеться у звіті польської держкомпанії.

Раніше PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому" та "Газпром експорт", вимагаючи перегляду ціни за газ.

Польща відмовилася від російського газу

У квітні Росія без попередження зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії. У "Газпромі" заявили, що Польща й Болгарія залишилися без газу, адже відмовилися платити за нього рублями.

Після цього в польському уряді заявили, що у 2022 році Польща повністю відмовиться від російського газу. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький наголосив, що Польща стала повністю незалежною від російського газу.

Варто додати, що 17 травня фінська державна компанія Gasum вирішила подати до суду на російський "Газпром Експорт" через вимогу платити за газ у рублях.

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