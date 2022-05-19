Польща подала новий позов до "Газпрому" за постачання у 2014 – 2020 роках

19 травня 2022 , 15:42
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Джерело:

PGNiG

Росія без попередження зупинила постачання газу до Польщі, однак винна Варшаві чималу суму. Польська державна компанія PGNiG подала позов до "Газпрому" за постачання у 2014 – 2020 роках.

У польській PGNiG очікують відповіді від "Газпрому"

У пресслужбі державної компанії PGNiG вимагають виплати відсотків по 1,5 мільярда доларів переплати за постачання у 2014 – 2020 роках.

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Повідомляється, що 31 березня PGNiG направила "Газпрому" запит про порушення арбітражного розгляду. Там зазначили, що очікують відповіді від "Газпрому".

31 березня 2022 року PGNiG SA направила "Газпрому" запит про порушення арбітражного розгляду у зв'язку з її вимогою про виплату відсотків за сумою, переплаченою PGNiG SA за природний газ, поставлений у період з листопада 2014 року по лютий 2020 року. PGNiG очікує відповіді "Газпрому" на звернення до арбітражу,
– йдеться у звіті польської держкомпанії.

Раніше PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому" та "Газпром експорт", вимагаючи перегляду ціни за газ.

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Автор: Михайло Гема