Польща може допомогти Україні відновити торгівельний флот

Представники суднобудівної галузі Польщі хочуть допомогти українським колегам відновити торговельний флот. Зокрема для цього планують створити постійні польсько-українські робочі групи.

Як сказав директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський, у межах цих груп сторони обговорили б будівництво кораблів для України.

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А також порушили питання:

відновлення торговельного флоту,

співпраці проєктних бюро двох країн.

Він додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.

Мовиться про те, щоб майбутній торговельний флот України мав своїх капітанів та інженерів, які обслуговували б ці судна,

– пояснив директор суднобудівного підприємства Crist.

За його словами, польська сторона готова:

провести аудит українських суднобудівних підприємств,

допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу,

розпочати там будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.

Він додав, що враховуючи добрі відносини президентів України і Польщі та за їхньої згоди можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема у межах ленд-ліз.

Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, з будівництва тягачів і барж, які б перевозили по Дніпру будматеріали, продукцію металургії тощо.

Блокада Чорного моря: головне

Протягом трьох місяців, що минули з початку війни Росії проти України, Москва продовжує блокаду чорноморських портів України, посилюючи міжнародні побоювання з приводу глобальної продовольчої кризи.

Україна – п'ятий за обсягами експортер пшениці у світі. Раніше виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі попередив, що через блокування українських портів від голоду можуть померти мільйони людей у ​​всьому світі.

Поки світові лідери намагаються знайти розв'язання проблеми, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував створити військово-морську місію за участю коаліції добровольців, яка захистить українські кораблі від російських ракет і дозволить здійснювати експорт українського зерна через Чорне море.

Раніше стало відомо, що Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів. Постачання в процесі. Колишній заступник начальника ВМС України Андрій Риженко припустив, що саме нам могли передати.

"Це може бути щось, пов'язане з водолазним майном, яке може брати участь у розмінуванні", – вважає він

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