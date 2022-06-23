Як сказав директор суднобудівного підприємства Crist Тадеуш Коповський, у межах цих груп сторони обговорили б будівництво кораблів для України.
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А також порушили питання:
- відновлення торговельного флоту,
- співпраці проєктних бюро двох країн.
Він додав, що польська сторона готова запропонувати навчання українських студентів на корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні Морської академії у Гдині.
Мовиться про те, щоб майбутній торговельний флот України мав своїх капітанів та інженерів, які обслуговували б ці судна,
– пояснив директор суднобудівного підприємства Crist.
За його словами, польська сторона готова:
- провести аудит українських суднобудівних підприємств,
- допомогти у відновленні їхнього технічного потенціалу,
- розпочати там будівництво суден у співпраці з проєктними бюро та фахівцями з Польщі.
Він додав, що враховуючи добрі відносини президентів України і Польщі та за їхньої згоди можна було б запропонувати співпрацю американській стороні, яка б частково профінансувала відновлення українського торговельного флоту, зокрема у межах ленд-ліз.
Представник польської суднобудівної галузі зазначив, що співпрацю можна було б розпочати, наприклад, з будівництва тягачів і барж, які б перевозили по Дніпру будматеріали, продукцію металургії тощо.
Блокада Чорного моря: головне
Протягом трьох місяців, що минули з початку війни Росії проти України, Москва продовжує блокаду чорноморських портів України, посилюючи міжнародні побоювання з приводу глобальної продовольчої кризи.
Поки світові лідери намагаються знайти розв'язання проблеми, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував створити військово-морську місію за участю коаліції добровольців, яка захистить українські кораблі від російських ракет і дозволить здійснювати експорт українського зерна через Чорне море.
Раніше стало відомо, що Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів. Постачання в процесі. Колишній заступник начальника ВМС України Андрій Риженко припустив, що саме нам могли передати.
"Це може бути щось, пов'язане з водолазним майном, яке може брати участь у розмінуванні", – вважає він
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