Постачання і транзит газу з Росії – це залежність України. Таку думку висловив глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау.

Тим часом Німеччина хоче, аби Україна залишилась транзитером газу після запуску "Північного потоку-2"

Україна має позбавитися залежності

За словами польського дипломата, Варшава з самого початку була проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки він розділяє країни Євросоюзу і НАТО.

Для нас зараз надзвичайно важливо те, що завершення цього проєкту створює дефіцит безпеки в нашій частині Європи. З точки зору України, це навіть не дефіцит безпеки, а вакуум безпеки,

– зазначив Збіґнєв Рау.

Рау вважає, що інтеграція до європейської газотранспортної системи для України не вирішить проблему залежності повністю.

Важливо! 19 червня Україна та Польща ухвалили рішення спільно боротися проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це домовилися глави МЗС Польщі та України Збігнєв Рау та Дмитро Кулеба.

Приклад Польщі у поставках газу

Глава МЗС Польщі також підкреслив, що на тлі загрози погіршення безпеки проблему не вирішить приєднання України до іншої групи газопроводів. Вона теж може бути залежна від одного російського джерела. Він навів у приклад Польщу, яка працює над Baltic Pipe.

Єдине рішення – це створити аналогічне рішення для України, куди газ буде поставлятися з іншого джерела, а не з Росії... Треба шукати інші джерела газу для України та інфраструктурні рішення,

– додав Рау.

Нагадаємо, що наприкінці червня оператор мережі Gaz-System почав прокладати газопровід Baltic Pipe на дні Балтійського моря. Він з'єднає Данію і Польщу, для того, щоб остання могла отримувати газ. Можна припустити, що Польща могла б постачати газ зі Скандинавських країн і до України.

Північний потік-2: останні заяви