Польща дасть Україні 4 мільярди злотих, щоб підтримати золотовалютні резерви

Польща заявила про надання Україні 4 мільярди злотих. Це потрібно для того, щоб підтримати наші золотовалютні резерви на тлі вторгнення Росії.

Як пояснили у НБУ, Правління Національного банку Польщі надало України гроші на умовах валютного свопу.

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У Нацбанку пояснили, що ці кошти дозволять збільшити міжнародні резерви України.

Національний банк України вдячний колегам за підтримку та довіру,

– наголосили у НБУ.

Що передбачають умови валютного свопу Це валютна операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

4 мільярди злотих – це приблизно 950 мільйонів доларів.

Додамо, що Росія у ніч проти 24 лютого підступно напала на Україну. Окупанти з "градів" гатили по українських містах. У переважній більшості ворог стріляв по військовій інфраструктурі.