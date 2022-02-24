Польща дасть Україні 4 мільярди злотих, щоб підтримати золотовалютні резерви
24 лютого 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:Національний банк Польщі
Польща заявила про надання Україні 4 мільярди злотих. Це потрібно для того, щоб підтримати наші золотовалютні резерви на тлі вторгнення Росії.
Як пояснили у НБУ, Правління Національного банку Польщі надало України гроші на умовах валютного свопу.
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У Нацбанку пояснили, що ці кошти дозволять збільшити міжнародні резерви України.
Національний банк України вдячний колегам за підтримку та довіру,
– наголосили у НБУ.
Що передбачають умови валютного свопуЦе валютна операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.
Додамо, що Росія у ніч проти 24 лютого підступно напала на Україну. Окупанти з "градів" гатили по українських містах. У переважній більшості ворог стріляв по військовій інфраструктурі.