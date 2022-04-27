В інтерв'ю він зазначив, що Польща готова до того, що не отримуватиме газу зі сходу, із Росії. Тож у країні вже потурбувалися про те, щоб за таких умов блакитного палива вистачило на всіх.
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Польща не купуватиме газ у російських компаній
Якщо загальні зовнішні умови не зміняться, я обіцяю, що газ буде. Якщо не буде катаклізму, то за передбачуваних умов постачання газу до Польщі гарантовано,
– підкреслив він.
Наїмський наголосив на тому, що Польща не купуватиме газ у російських компаній. Причому, відповідне рішення ухвалили раніше, ніж планували. Так, додав він, газовий контракт із "Газпромом" мав закінчитися у грудні 2022 року.
Він зауважив, що до енергетичної незалежності у Польщі готувалися протягом шести років. Мовиться про інвестиції в альтернативні джерела, зокрема, газопровід з Норвегії. Його, до слова, запустять у жовтні 2022 року.
Уповноважений уряду додав, що не виключається ймовірність подорожчання газу. Але це й так має статися в умовах війни й енергетичної кризи.
Ми купуємо газ за середньоринковою ціною, як і інші (країни – 24 канал) мають купувати,
– підкреслив він.
Коротко про газове питання між Росією та Польщею
- Так, 26 квітня, Росія без причини припинила постачання блакитного палива до Польщі.
- На це відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він зазначив, що країна вже і зараз може відмовитися від російського газу.
- Напередодні у Польщі запропонували обкладати податками нафту та газ із Росії в Європі.
- Раніше у Польщі відмовилися платити за російський газ рублями. Так в офіційній Варшаві відреагували на вимогу країни-агресорки до "недружніх держав".
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