Польща більше не буде імпортувати вугілля з Росії

Уряд Польщі у вівторок, 29 березня, ухвалив рішення заборонити імпорт вугілля з Росії.

Про це розповів речник уряду Пьотр Мюллер. Тепер на державному рівні буде заборонено імпортувати вугілля з Росії.

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Ми не можемо більше чекати рішень Європейського Союзу, – підкреслив пан Мюллер.

Окрім цього, в польському уряді ухвалили законопроєкт, за яким запроваджують спеціальні рішення для протидії агресії проти України. Відтепер уряд зможе "заморожувати" російські активи в Польщі.

"Згідно з законопроєктом ми зможемо блокувати активи суб’єктів, які сприяють підтримці російського вторгнення в суверенну та незалежну Україну", – додав пан Мюллер.

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