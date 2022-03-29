Польща більше не буде імпортувати вугілля з Росії
29 березня 2022 , 18:37Читать новость на русском
Джерело:Rzeczpospolita
Уряд Польщі у вівторок, 29 березня, ухвалив рішення заборонити імпорт вугілля з Росії.
Про це розповів речник уряду Пьотр Мюллер. Тепер на державному рівні буде заборонено імпортувати вугілля з Росії.
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Ми не можемо більше чекати рішень Європейського Союзу, – підкреслив пан Мюллер.
Окрім цього, в польському уряді ухвалили законопроєкт, за яким запроваджують спеціальні рішення для протидії агресії проти України. Відтепер уряд зможе "заморожувати" російські активи в Польщі.
"Згідно з законопроєктом ми зможемо блокувати активи суб’єктів, які сприяють підтримці російського вторгнення в суверенну та незалежну Україну", – додав пан Мюллер.
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