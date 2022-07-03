Українці, які перебували в полоні, або ж їхні сім'ї, зможуть отримати грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень.

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Хто зможе отримати виплату

Українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;

Родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території Росії з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність.

Українці (стосовно яких ухвалять позитивне рішення) зможуть одержати одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень,

– мовиться в повідомленні.

Скільки цивільних наразі у полоні

У російському полоні перебувають понад 1,5 тисячі цивільних українців. Серед них є журналісти, представники місцевої влади та волонтери.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти викрали 55 посадовців, з яких 30 – мери. На щастя, вже вдалося звільнити 26 мерів та 23 місцевих посадовців.

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