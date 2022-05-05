Поки всі відмовляються, Сербія хоче підписати новий контракт про постачання російського газу

Сербія на 100 відсотків залежить від російського газу, тому найближчим часом не зможе від нього відмовитися. Переговори про новий контракт з постачання російського газу розпочнуться найближчим часом.

Сербія купуватиме російський газ

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич під час свого візиту до Німеччини. За його словами, 60 відсотків імпортованої нафти – теж російська. Він також сказав, що диверсифікація поки не можлива.

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Про яку диверсифікацію можна говорити? Лише через два роки ми матимемо можливість щось постачати до Сербії, але питання в тому, як постачати. Ми ще працюємо над болгарським інтерконектором, болгари ще не оголосили тендер, а потім ще мінімум 300 днів, щоб зі свого боку його побудувати. Тому поки нема інших джерел, це не падає з неба,

– сказав Вучич.

Політичний шлях Сербії

Александар Вучич заявив, коментуючи можливість зміни політики Белграда через зовнішній тиск, що Сербія на європейському шляху та військово-нейтральна і буде нейтральна.

"На третій день війни в Україні ми оголосили наші стратегічні позиції, і як би важко і складно не було захищатися від усіх тих, хто змушує вас бути частиною зграї, з обох сторін, Сербія залишається нейтральною 71 день", – додав Вучич.

Відносини Сербію з Україною

Президент Сербії Александар Вучич постійно заявляє про нейтральне ставлення до війни Росії проти України. Сербія не приєдналася до Європейських санкцій та продовжує, за словами Вучича, покращувати відносини з РФ.

Також Вучич звинувачував спецслужбам України та "ще однієї країни" фальшиві мінування авіарейсів компанії Air Serbia, що сполучають Белград і Москву. Мовляв, ще з березня надходять такі повідомлення і призводять до скасування та затримки польотів. Жодних доказів сербський політик не надав.

МЗС України відреагувало на такі звинувачення, дипломати заявили, що такі закиди Вучича не відповідають дійсності та закликали Сербію доєднатись до санкцій проти РФ.

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