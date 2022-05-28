Поки інші відмовляються, Шрі-Ланка вирішила купувати нафту в Росії
Джерело:Bloomberg
Російська агресія проти України не зупинила Шрі-Ланку, яка на тлі оголошеного дефолту вирішили купувати нафту в Росії. Шрі-Ланка стала однією з останніх азіатських країн, яка погодилася на пропозицію дешевої російської нафти.
На Шрі-Ланці вперше з березня розвантажують сиру нафту
Очільник нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджесінхе розповів, що 28 травня Шрі-Ланка отримає російську сиру нафту, яку використовуватиме для виробництва пального.
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Повідомляється, що після оголошення дефолту у країні виник дефіцит палива. Водночас невідомо, як Шрі-Ланка буде платити за поставки.
Керівник Ceylon Petroleum Corp повідомив, що легка сибірська нафта буде перероблятися на нафтопереробному заводі компанії у Сапугасканді. Окрім сирої російської нафти, цей НПЗ разом із Murban може переробляти легку іранську нафту.
Міністр енергетики країни Канчана Вієсекера інформував, що НПЗ у Сапугасканді вперше з 20 березня розпочне роботу з розвантаження вантажів сирої нафти.
Нафтопереробний завод почне виробляти перше пальне за шість днів,
– писав він у твітері.
Шрі-Ланка погодилася на дешеву російську нафту
- На тлі ймовірного ембарго на російську нафту, яке намагається запровадити Європейський Союз, Азія стала найбільшим покупцем російської сировини. Зокрема, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії.
- Повідомляється, що Шрі-Ланка стала однією з останніх азійських країн, яка пішла на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення Росії в Україну.
- На ембарго російської нафти після зустрічі G7 погодилася Японія. Раніше в Японії казали, що долучаються до багатьох санкцій проти Росії, однак ембарго ввести не можуть через те, що країна зіткнеться з труднощами.
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