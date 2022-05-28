На Шрі-Ланці вперше з березня розвантажують сиру нафту

Очільник нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджесінхе розповів, що 28 травня Шрі-Ланка отримає російську сиру нафту, яку використовуватиме для виробництва пального.

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Повідомляється, що після оголошення дефолту у країні виник дефіцит палива. Водночас невідомо, як Шрі-Ланка буде платити за поставки.

Керівник Ceylon Petroleum Corp повідомив, що легка сибірська нафта буде перероблятися на нафтопереробному заводі компанії у Сапугасканді. Окрім сирої російської нафти, цей НПЗ разом із Murban може переробляти легку іранську нафту.

Міністр енергетики країни Канчана Вієсекера інформував, що НПЗ у Сапугасканді вперше з 20 березня розпочне роботу з розвантаження вантажів сирої нафти.

Нафтопереробний завод почне виробляти перше пальне за шість днів,

– писав він у твітері.

Шрі-Ланка погодилася на дешеву російську нафту

На тлі ймовірного ембарго на російську нафту, яке намагається запровадити Європейський Союз, Азія стала найбільшим покупцем російської сировини. Зокрема, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії.

Повідомляється, що Шрі-Ланка стала однією з останніх азійських країн, яка пішла на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення Росії в Україну.

На ембарго російської нафти після зустрічі G7 погодилася Японія. Раніше в Японії казали, що долучаються до багатьох санкцій проти Росії, однак ембарго ввести не можуть через те, що країна зіткнеться з труднощами.

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