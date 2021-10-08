Поки гривня невпинно росте: Нацбанк у 15 разів збільшив купівлю валюти

Національний банк України протягом тижня 4 – 8 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 228 мільйонів доларів. Водночас НБУ не продавав валюту на міжбанку.

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем у 15 разів.

Важливо Нацбанк знову змінив вартість долара та євро: курс валют на 8 жовтня

Нацбанк проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Однак долар протягом тижня впав до мінімуму з березня 2020 року – до 26,33 гривні.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1904,70 мільйона доларів і продав 197 мільйонів доларів. Сальдо інтервенцій склало 1707,70 мільйона доларів.

Що таке міжбанк

Джерело: Вікіпедія

Міжбанківський валютний ринок – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки-резиденти України, які мають відповідну ліцензію.

Міжбанк працює під контролем та управлінням НБУ. За допомогою інтервенцій та аукціонів НБУ може впливати на курс гривні, коли, на його думку, курс занадто занижений або завищений.

В такому разі, він або продає валюту з золото-валютних запасів, або викупляє її по курсу, який його влаштовує.

Раніше Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Додамо, що у вересні Україну чекала пікова виплата за держборгом – 104,9 мільярда гривень. Після цього міжнародні резерви країни скоротились на 9,2%.