Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем у 15 разів.
Важливо Нацбанк знову змінив вартість долара та євро: курс валют на 8 жовтня
Нацбанк проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Однак долар протягом тижня впав до мінімуму з березня 2020 року – до 26,33 гривні.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1904,70 мільйона доларів і продав 197 мільйонів доларів. Сальдо інтервенцій склало 1707,70 мільйона доларів.
Що таке міжбанк
Джерело: Вікіпедія
- Міжбанківський валютний ринок – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки-резиденти України, які мають відповідну ліцензію.
- Міжбанк працює під контролем та управлінням НБУ. За допомогою інтервенцій та аукціонів НБУ може впливати на курс гривні, коли, на його думку, курс занадто занижений або завищений.
- В такому разі, він або продає валюту з золото-валютних запасів, або викупляє її по курсу, який його влаштовує.
Додамо, що у вересні Україну чекала пікова виплата за держборгом – 104,9 мільярда гривень. Після цього міжнародні резерви країни скоротились на 9,2%.