Показова ціна: вартість газу в Європі наблизилась до 2 000 доларів за тисячу кубометрів
Джерело:Лондонська біржа ICE
Станом на 6 жовтня ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила втретє рекорд за першу половину дня. Нині вона майже досягла позначки у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
Різке зростання ціни газу у Європі
За сьогоднішній ранок ціна газу на європейських хабах зросла вже декілька разів. З початку відкриття торгів вона складала 1 559, потім різко зросла до 1 606, 1 700 та власне 1 900 доларів за тисячі кубометрів газу.
Зверніть увагу Перед опалювальним сезоном: у підземних сховищах скорочуються запаси газу
Варто зауважити, що ціна стрімко зростає вже протягом місяця, проте її ранковий ріст є досить показовим. Річ у тім, що це вперше, коли ціна зростала понад два рази за день.Нагадаємо, що до стрибків ціни цієї осені рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували 1 березня 2018 року.
Чи зростуть тарифи в Україні
Також таке стрімке зростання ціни не може не викликати занепокоєння перед стартом опалювального сезону в Україні. Проте Денис Шмигаль запевняє, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Тож тарифи залишатимуться незмінними. Володимир Зеленський теж запевнив у цьому.
Динаміка цін на європейських хабах у вересні – жовтні
- 28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу.
- 29 вересня ціна ресурсу сягнула 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу. А вже наступного дня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів.
- 1 жовтня газ в Європі коштував 1 199,44 долара, а 4 жовтня – 1 200 доларів.