Різке зростання ціни газу у Європі
За сьогоднішній ранок ціна газу на європейських хабах зросла вже декілька разів. З початку відкриття торгів вона складала 1 559, потім різко зросла до 1 606, 1 700 та власне 1 900 доларів за тисячі кубометрів газу.
Зверніть увагу Перед опалювальним сезоном: у підземних сховищах скорочуються запаси газу
Варто зауважити, що ціна стрімко зростає вже протягом місяця, проте сьогоднішній її ранковий ріс є досить показовим. Річ у тім, що це вперше, коли ціна зростала понад два рази за день.
Чи зростуть тарифи в Україні
Також таке стрімке зростання ціни не може не викликати занепокоєння перед стартом опалювального сезону в Україні. Проте Денис Шмигаль запевняє, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Тож тарифи залишатимуться незмінними. Володимир Зеленський теж запевнив у цьому.
Динаміка цін на європейських хабах у вересні – жовтні
- 28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу.
- 29 вересня ціна ресурсу сягнула 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу. А вже наступного дня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів.
- 1 жовтня газ в Європі коштував 1 199,44 долара, а 4 жовтня – 1 200 доларів.