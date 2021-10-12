Показова сума: скільки інвестував Китай за кордон під час пандемії

Піднебесна за підсумками 2020 року посіла перше місце у світі за обсягом прямих інвестицій за кордоном. Вони на 12,3% перевищили показник попереднього року.

Китайські інвестиції за кордон у 2020 році

Торік китайські компанії вклали в економіки інших країн 153,7 мільярда доларів. Також вплив Пекіну у сфери глобальних прямих інвестицій зростали минулого року. Відтак на країну довелось 20,2% загальносвітового обсягу.

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Компанії з китайським капіталом

До закінчення 2020 року китайськими інвесторами були створені 45 тисяч підприємств з прямою участю в 189 країнах і регіонах світу.

Сукупний обсяг прямих нефінансових вихідних інвестицій Китаю досяг 2,58 трильйона доларів.

Ініціатива Пояс шляху

, що 60,6% від загальної чисельності штату у закордонних компаніях, які були створені за допомогою китайських інвестицій – складало місцеве населення. Це близько 2,18 мільйона людей.

Інвестиції КНР в рамках ініціативи Поясу та шляху виросли на 20,6% – до 22,54 мільярда доларів.

Ініціатива вважається глобальною стратегією розвитку інфраструктури, котру прийняв уряд у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Також вона була включена до Конституції країни у 2017 році. Уряд називає ініціативу "спробою покращити регіональні зв'язки та прийняти світліше майбутнє".

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