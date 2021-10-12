Показова сума: скільки інвестував Китай за кордон під час пандемії
Джерело:"Ітерфакс–Україна"
Піднебесна за підсумками 2020 року посіла перше місце у світі за обсягом прямих інвестицій за кордоном. Вони на 12,3% перевищили показник попереднього року.
Китайські інвестиції за кордон у 2020 році
Торік китайські компанії вклали в економіки інших країн 153,7 мільярда доларів. Також вплив Пекіну у сфери глобальних прямих інвестицій зростали минулого року. Відтак на країну довелось 20,2% загальносвітового обсягу.
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Компанії з китайським капіталом
- До закінчення 2020 року китайськими інвесторами були створені 45 тисяч підприємств з прямою участю в 189 країнах і регіонах світу.
- Сукупний обсяг прямих нефінансових вихідних інвестицій Китаю досяг 2,58 трильйона доларів.
Ініціатива Пояс шляху
Інвестиції КНР в рамках ініціативи Поясу та шляху виросли на 20,6% – до 22,54 мільярда доларів.
Ініціатива вважається глобальною стратегією розвитку інфраструктури, котру прийняв уряд у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Також вона була включена до Конституції країни у 2017 році. Уряд називає ініціативу "спробою покращити регіональні зв'язки та прийняти світліше майбутнє".
Економіка Китаю у 2021 році: коротко
- Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.
- У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
- Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
- Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.
- Інвестиційний банківський гігант Goldman Sachs знизив прогноз економічного росту Пекіну на 0,4% у 2021 році. Тому ВВП зросте на 7,8% замість попередніх 8,2%.