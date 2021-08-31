Показова сума: міжнародні резерви України досягли максимумів
Джерело:фейсбук Богдана Данилишина
Міжнародні резерви Національного банку досягли максимумів за останніх 9 років. Все завдяки коштам від Міжнародного валютного фонду які Україна отримала у вигляді спеціальних прав запозичення.
Міжнародні резерви України
Минулого тижня міжнародні резерви збільшились до 31,5 мільярда доларів з урахуванням СПЗ (SDR) від МВФ, досягнувши таким чином максимуму. Більший розмір міжнародних резервів був лише станом на 1 травня 2012 року – 31,661 мільярда доларів.
Читайте також Україна отримала джекпот від МВФ: що даліНагадаємо, що МВФ виділив СПЗ, які еквівалентні 650 мільярдам доларів, 150 країнами. Україна відповідно до своєї квоти отримала 2,7 мільярда доларів.
Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у своєму прес-дайджесті стосовно економічної ситуації в Україні розповів яку роль відіграє показова сума міжнародних резервів.
Це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ,
– йдеться у повідомлені Данилишина.
Динаміка міжнародних резервів України / Скриншот інфографіки НБУ
Виплати за держборгом
Україну у вересні чекають найбільші пікові виплати за держборгом у 104,9 мільярда гривень, детальніше про це читайте в іншому нашому матеріалі. До кінця року ж потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.
На думку Данилишина 2,7 мільярда доларів від МВФ дозволять Україні планово пройти період пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні. Разом з тим це не зніме з порядку денного питання стосовно розширення перспективних джерел фінансування економіки.
Транш від МВФ: коротко
- 2 серпня поточного року Рада МВФ затвердила розподілення 650 мільярдів доларів між усіма країнами-членами фонду у рамках програми підтримки світової економіки під час пандемії COVID-19.
- Використання цих коштів від МВФ не прив’язане до якихось умов, а відсоткова ставка складає 0,05%, тобто мінімальна та немає дедлайну, до якого необхідно повернути гроші.
- Директорка-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що це найбільше в історії виділення СПЗ.
- Нагадаємо, що станом на початок червня 2021 року поточний обсяг коштів України на рахунку в МВФ становив 16,74 мільйона СПЗ, що дорівнювало близько 23,9 мільйона доларів.