Показова сума: міжнародні резерви України досягли максимумів

Міжнародні резерви Національного банку досягли максимумів за останніх 9 років. Все завдяки коштам від Міжнародного валютного фонду які Україна отримала у вигляді спеціальних прав запозичення.

Міжнародні резерви України

Минулого тижня міжнародні резерви збільшились до 31,5 мільярда доларів з урахуванням СПЗ (SDR) від МВФ, досягнувши таким чином максимуму. Більший розмір міжнародних резервів був лише станом на 1 травня 2012 року – 31,661 мільярда доларів.

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, що МВФ виділив СПЗ, які еквівалентні 650 мільярдам доларів, 150 країнами. Україна відповідно до своєї квоти отримала 2,7 мільярда доларів

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у своєму прес-дайджесті стосовно економічної ситуації в Україні розповів яку роль відіграє показова сума міжнародних резервів.

Це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ,

– йдеться у повідомлені Данилишина.

Динаміка міжнародних резервів України / Скриншот інфографіки НБУ

Виплати за держборгом

Україну у вересні чекають найбільші пікові виплати за держборгом у 104,9 мільярда гривень, детальніше про це читайте в іншому нашому матеріалі. До кінця року ж потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.

На думку Данилишина 2,7 мільярда доларів від МВФ дозволять Україні планово пройти період пікових виплат за зовнішнім боргом у вересні. Разом з тим це не зніме з порядку денного питання стосовно розширення перспективних джерел фінансування економіки.

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