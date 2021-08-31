Міжнародні резерви України

Минулого тижня міжнародні резерви збільшились до 31,5 мільярда доларів з урахуванням СПЗ (SDR) від МВФ, досягнувши таким чином максимуму. Більший розмір міжнародних резервів був лише станом на 1 травня 2012 року – 31,661 мільярда доларів.

Читайте також Україна отримала джекпот від МВФ: що далі

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у своєму прес-дайджесті стосовно економічної ситуації в Україні розповів яку роль відіграє показова сума міжнародних резервів.

Це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ,
– йдеться у повідомлені Данилишина.

Динаміка міжнародних резервів України

Динаміка міжнародних резервів України / Скриншот інфографіки НБУ

Транш від МВФ: коротко