Як скоротилась казна України за місяць

За місяць сума у казні в Україні скоротилась на 23,1 мільярда гривень, а проти вересневого показника – на 38,5 мільярдів гривень, або на 67%. Станом на 1 листопада на рахунку 18 972,4 мільйона гривень.

Читайте Дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень, – Мінфін

Нагадаємо, що у вересні у казні була рекордна за 2 роки сума – 57,4 мільярда гривень. У серпні залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку збільшився в 6 разів після досягнення 2-річного мінімуму в липні.

Надходження у казну за період з січня по жовтень 2021 року:

до державного бюджету – 1008 259,1 мільйона гривень;

до місцевих бюджетів – 284 126,3 мільйона гривень;

єдиний соціальний внесок – 277 518,1 мільйона гривень;

військовий збір – 22 461,8 мільйона гривень.

Що таке Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) Єдиний казначейський рахунок – основний рахунок держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами Державного та місцевих бюджетів.

Навіщо потрібен ЄКР

На ЄКР зараховуються податки, збори, інші обов’язкові платежі держбюджету. З нього здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.