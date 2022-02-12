Погроза Лукашенка: що робитиме Україна без білоруських нафтопродуктів

Відмовившись від білоруських нафтопродуктів, Україна може опинитись у ситуації внутрішньої монополії. Мовиться про єдиний великий нафтопереробний завод, яким керує група "Приват".

Імпорт нафтопродуктів в Україну

Тетяна Острікова в ексклюзивному блозі на 24 каналі розповіла, що у разі зупинки українського імпорту з Білорусії за позицією 2710, країні слід подивитись у кого ще вона закуповує нафтопродукти й, можливо, переорієнтуватись на них.

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Імпорт за позицією 2710

Увесь український імпорт за позицією 2710 у 2021 році склав 5,6 мільярда доларів, тобто доля Білорусі – 42%.

– 42%. На другому місці – Росія . У 2021 році імпорт за позицією 2710 склав 1,2 мільярда доларів.

. У 2021 році імпорт за позицією 2710 склав 1,2 мільярда доларів. На третьому місці Литва – 655 мільйонів доларів.

Внутрішній монополіст

2710 – це товарна позиція до якої входять бензин, уайт-спирт, керосин, газолін, мазут, веретенні та мастильні олії, світлі олії.

Фахівці Українського інституту майбутнього розповідають, що в Україні залишився лише один великий нафтопереробний завод, який працює. Також вони підкреслили, що завод контролює група "Приват".

Прикметно, що з цією групою пов'язана мало не половина чинного меморандуму України з МВФ. Тож, навіть відмовившись від імпорту нафтопродуктів, Україна опиниться в ситуації можливої монополії. В групі "А-95" зазначають, що після зупинки імпорту з Литви доля Росії та Білорусі в імпорті нафтопродуктів складе 85%.

Є надія на польський концерн Orlen, але поставки потрібно починати з нуля. А поки влада перебуває на розтяжці між поганим варіантом і ще гіршим,

– ділиться Острікова.

Вона підкреслює, що для ліквідації залежності від імпорту нафтопродуктів потрібна системна кваліфікована багаторічна робота. Тож поки що ця задача, на її думку, виглядає занадто складною для влади.

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