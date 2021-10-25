Через погану ситуацію з електроенергією наш уряд повинен був обрати між двома варіантами. Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Зверніть увагу Україна не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ЗМІ
Україна була б змушена або робити відключення, або закуповувати електроенергію в Білорусі, тобто це означає, що і в Росії.
Думати потрібно було раніше, влітку,
– наголосив Фурса.
Він зауважив, що тоді в нас залишались дуже низькі ціни на електроенергію і бізнес не закуповував вугілля, адже вважав, що це йому не вигідно.
"Тоді вугілля подорожчало, але популістично трималась низька ціна всередині країни", – сказав Фурса.
Ба більше, ми так чи інакше закуповуватимемо в Росії, наприклад, вугілля для металургії. Це неприємна історія. Але ми зараз в тій ситуації, коли це вже вимушений крок. І альтернативи цьому кроці наразі немає.
Україна купує електроенергію в Росії
- Ще навесні Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким зупинив імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.
- Національна комісія продовжила відповідну заборону до 1 листопада. Але влада вирішила відновити імпорт ресурсу через енергетичну кризу.
- За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, в Україні набагато краща ситуація з імпортом, ніж у Литві.