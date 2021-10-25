Через погану ситуацію з електроенергією наш уряд повинен був обрати між двома варіантами. Про це в ефірі 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Зверніть увагу Україна не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ЗМІ

Україна була б змушена або робити відключення, або закуповувати електроенергію в Білорусі, тобто це означає, що і в Росії.

Думати потрібно було раніше, влітку,

– наголосив Фурса.

Він зауважив, що тоді в нас залишались дуже низькі ціни на електроенергію і бізнес не закуповував вугілля, адже вважав, що це йому не вигідно.

"Тоді вугілля подорожчало, але популістично трималась низька ціна всередині країни", – сказав Фурса.

Ба більше, ми так чи інакше закуповуватимемо в Росії, наприклад, вугілля для металургії. Це неприємна історія. Але ми зараз в тій ситуації, коли це вже вимушений крок. І альтернативи цьому кроці наразі немає. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Україна купує електроенергію в Росії