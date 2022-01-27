Чи подешевшає бензин та дизельне пальне: прогноз експерта

27 січня ціни на нафту марки Brent вперше з 2014 року перевищили рівень в 90 доларів за барель. Однією з причин, котрі стимулювали ріст сировини, стало загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На початку цього тижня ринок нафти "розвернувся" і ціна знизилася до 85 доларів за барель. "Якщо цей рівень збережеться, можна розраховувати на охолодження і внутрішнього ринку нафтопродуктів", – вважає експерт.

Також, на думку Куюна, валютний фактор може нівелювати коригування цін на нафту. Він нагадав, що від початку поточного року долар зміцнів на 1,3 гривні, а це означає збільшення нафтопродуктів на 1 гривню за барель.

Якщо Долар продовжить зміцнення, це може компенсувати падіння нафтових котирувань і для споживача воно залишиться непоміченим,

– вважає він.

Як зросла ціна пального за рік

Згідно з даними українського Держстату, в грудні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривні за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, ДП – на 23,1% до 29,6 гривні за літр.

Що стосується автогазу, то за аналогічний проміжок часу він подорожчав на 50,5% до 19,1 гривні за літр.

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