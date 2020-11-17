Мінфін хоче обкладати податком на розкіш автомобілі вартістю від 1,2 мільйона гривень. Наразі необхідність сплати такого податку залежить від мінімальної зарплати. У 2020 році платіж стягується з автівок, які коштують 1,77 мільйона гривень.

Міністерство фінансів хоче зменшити поріг вартості автомобілів, які обкладаються податком на розкіш. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Скільки має коштувати авто, аби за нього зараз платили податок

У чинній редакції цей транспортний податок (він же податок на розкіш) передбачає, що його сплачують власники авто віком до 5 років. Середньоринкова вартість автівок становить 375 розмірів мінімальних заробітних плат.

Тобто вартість такого авто залежить від мінімалки та не є постійною. У 2017 році така зарплата була 3 200 гривень, тому податок на розкіш стосувався авто від 1,2 мільйона гривень.

У січні 2020 року його сплачували власники машин вартістю від 1,77 мільйона. У 2021 році мінімалка буде 6 тисяч гривень, тому податок на розкіш повинні платити ті, хто має автомобіль вартість 2,25 мільйона гривень.

Що пропонують змінити у Мінфіні

Останнім часом відчутно зменшилася кількість авто, з яких сплачують цей податок. У порівнянні з 2019 роком у 1,5 раза. У Мінфіні кажуть, що це негативно позначилось на місцевих бюджетах, адже саме туди надходять гроші.

За 10 місяців поточного року до бюджетів громад надійшло 183,4 мільйона гривень, а за цей самий період минулого року – 242,4 мільйона гривень. Податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення,

– йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього, міністерство пропонує внести зміни до Податкового кодексу та зменшити поріг до 200 мінімалок. Якщо ці зміни ухвалять, у 2021 році податок на розкіш платитимуть власники авто вартістю від 1,2 мільйона гривень.