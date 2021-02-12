У Польщі опублікували скандальний законопроєкт про податок на рекламу. Це може призвести до закриття багатьох незалежних ЗМІ та обмеження свободи слова. Деталі законопроєкту читайте у матеріалі.

Вже цьогоріч у Польщі можуть запрацювати нові податки на рекламу для медіа. Через це у середу, 10 лютого, медійники почали страйкувати. Декілька найбільших ЗМІ країни припинили телетрансляцію, перестали оновлювати сайти, а шпальти газет вийшли порожніми.

До теми Медіа без вибору: польські ЗМІ протестують через новий податок на рекламу і зупинили роботу

Податок на рекламу в Польщі

Нові ставки податку

Наразі ЗМІ платять податки з доходів працівників – 19%, а також низку інших податків, серед яких CIT, VAT, збори за викиди, авторське право, ліцензії, збори VOD тощо. Законопроєктом планують ввести податок, яким окремо обкладатимуть ще й дохід від реклами.

Для телебачення, радіо та кінотеатрів

Якщо доходи від реклами не перевищують 50 мільйонів злотих на рік, то ставка податку становить 7,5% .

. Якщо доходи вищі, то ставка податку зростає вже до 10%.

Реклама окремих товарів, таких як фармацевтичні препарати чи алкогольні напої, оподатковується за підвищеною ставкою – 10% та 15% відповідно.

Для друкованих видань

За умови доходів не вищих за 30 мільйонів злотих на рік, ставка податку – 2% ;

; Якщо доходи вищі, то доведеться заплатити 6% з отриманих від рекламодавців грошей.

Так само і тут є підвищена ставка на рекламу деяких товарів та послуг (фармацевтика, алкоголь) – 4% та 12% відповідно.



Перші шпальти друкованих ЗМІ в знак протесту

Для інтернет-видань

Компанії, які поширюють свій контент в інтернеті, платитимуть 5% з доходу від реклами, якщо:

Консолідовані доходи компанії, якій належить сайт, перевищили 750 мільйонів євро за рік;

З них доходи у Польщі від розміщення реклами складають не менше 5 мільйонів євро за рік.

Зазначимо, що цей пункт стосується не лише ЗМІ, але й таких компаній як Google чи Facebook.

Коли почнуть діяти нові податки

Законопроєкт ще у розробці і може зазнати змін. Але, якщо парламент його прийме, а президент підпише, то закон вступить в дію 1 липня 2021 року.

Причини введення податку

Позиція уряду

Через пандемію надходження до бюджету Польщі сильно постраждали, тож податок на рекламу покликаний принести гроші державі.

За оцінками уряду, протягом першого року дії закону, доходи бюджету від нового податку становитимуть 800 мільйонів злотих. Це майже 6 мільярдів гривень.

Половину грошей планують перераховувати до Національного фонду охорони здоров’я для боротьби з коронавірусом .

. Ще 15% передбачили на Фонд захисту національних пам'ятників.

З решти (35%) надходжень планують створити Фонд підтримки культури та національної спадщини у сфері ЗМІ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що податок є частиною загальноєвропейських зусиль оподаткувати глобальних техногігантів на зразок Google та Facebook.



Протести під державним телеканалом TVP / Martyna Niećko з Agencja Gazeta

Позиція експертів

Проте медіаексперти схильні вважати, що насправді це рішення має за собою не лише збільшення надходжень, але й придушення ЗМІ, які є опозиційними до влади. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Партія вирішує: як новий податок для ЗМІ може вдарити по свободі слова в Польщі".

Анна Гелевска з Фонду репортерів Польщі пояснює, що збираючи гроші з незалежних ЗМІ, новостворений фонд розподілятиме їх між лояльними до влади медіапроєктами.

За твердженням авторів законопроєкту, частина податку повернеться в засоби масової інформації, які займаються такими проєктами. Фактично – ЗМІ, які вибере новий орган, підконтрольний уряду, так що в кінцевому підсумку приватні ЗМІ будуть платити за рупори пропаганди,

– побоюється Анна Гелевска.

Чим загрожує закон

Великі приватні ЗМІ у своїй спільній заяві під назвою "Медіа без вибору" вважають, що закон може призвести до:

фінансових проблем, які виллються у звільнення чи врізання зарплат;

обмеження свободи слова.

Під час пандемії доходи ЗМІ від розміщення реклами, що є основним джерелом, суттєво впали. Тепер, коли через податок реклама подорожчає, у ЗМІ з’явиться менше клієнтів серед рекламодавців, а відтак і менше надходжень.

Більшість засобів масової інформації базують своє існування на прибутках від реклами. Відняття у них доходів позбавить робочих місць багатьох журналістів, зірве дорогі розслідування, усуне копітку перевірку фактів та викриє брехню, придушить критику та свободу слова,

– йдеться у заяві медійників.

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Чи справедливо це?

У заяві також згадують про те, що державні ЗМІ отримують по 2 мільярди злотих щороку з кишень платників податків. Йдеться зокрема й про польську державну телекомпанію TVP (яка вважається підконтрольною польській провладній партії PiS). Медійники називають це нерівноправним ставленням до ЗМІ на медійному ринку Польщі.