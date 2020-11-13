Наразі податок на нерухомість сплачують власники великих квартир та будинків. Але невдовзі платити прийдеться всім, якщо нардепи підтримають законопроєкт.

24 канал розбирався яким буде податок на нерухомість у 2021 році.

Як стягують податок на нерухомість зараз

Українці сплачують податок на нерухомість за так звані "зайві" квадратні метри.

Це:

квартири площею понад 60 метрів квадратних;

приватні будинки площею понад 120 метрів квадратних;

квартира + будинок загальною площею понад 180 метрів квадратних.

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Розмір податку у 2021 році

Якщо не приймуть змін до закону, то у 2021 році ставка податку на один квадратний метр не перевищуватиме 1,5% від мінімальної зарплати. Розмір ставки залежить від місцевої влади, яка його і встановлює.

У 2021 році платитимуть податок за минулий рік, тобто за 2020. Відповідна ставка податку буде розраховуватися від розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2020 року (4 723 гривні) і становитиме максимум 70 гривень 85 копійок за кожен "зайвий" метр.

Тобто власник квартири на 90 квадратних метрів заплатить максимум 2 125 гривень за "зайві" 30 квадратів.

Якщо площа квартири більша за 300 квадратних метрів, а будинку – понад 500, то сума податку збільшується на 25 тисяч гривень за кожен такий об’єкт (так званий "податок на розкіш").

Податок на нерухомість у містах України:

Київ, Одеса, Харків – 1% від розміру мінімальної зарплати (47,23 грн за кожен "зайвий" метр квадратний);

Львів – фізичні особи за одноквартирний, дачний чи садовий будинок будуть сплачувати 1%, а за квартиру у дво- чи багатоквартирному будинку – 0,5%;

Як і коли сплачувати податок

Податок на нерухомість нараховується за попередній календарний рік. Платіжки від Державної фіскальної служби мають надійти до 1 липня 2021 року. Сплатити суму, зазначену у них потрібно впродовж 60 днів з моменту отримання квитанції.

Якщо до 1 липня ви не отримаєте такої платіжки, зверніться до місцевого органу ДФС, щоб уникнути штрафу за протермінування оплати.

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Яке покарання за несплату

За невчасну сплату податку на нерухомість передбачений штраф – 10% від суми податкового боргу за прострочку до 30 днів. Якщо понад місяць, тоді штраф – 20% від суми податку на нерухомість.

Пеню за несплату автоматично рахує система – залежно від суми боргу, кількості прострочених днів та інших чинників. Фізичну особу-підприємця за податковий борг можуть позбавити свідоцтва платника єдиного податку.

Як оскаржити податок

Якщо у платіжці вам нарахували занадто велику суму податку, а ви не маєте такого метражу нерухомості, можна звернутися до податкового органу за місцем реєстрації нерухомості. Не забудьте взяти з собою всі правовстановлюючі документи. У ДФС треба буде написати заяву про проведення звірки площі нерухомості та розміру податку.

Чому податок на нерухомість критикують

Механізм оподаткування нерухомості, описаний вище у матеріалі, піддають критиці. А все тому, що оподатковують саме метраж.

Чинний порядок адміністрування податку по "квадратних метрах" можна порівняти з поголовщиною, податком на вікна або податком на димар. Очевидно, що вартість двох об'єктів в різних районах відрізняється економічно. А податкове навантаження на платників - однакова, що є далеким від поняття справедливості,

– написав Данило Гетманцев, голова профільного комітету.

Яким буде новий податок на нерухомість

Податок на нерухомість хочуть прив'язати не до метражу, а до економічної вартості об'єкта. 24 канал ознайомився з порівняльною таблицею проєкту закону.

Ставку податку на нерухомість так само визначатимуть місцеві органи самоврядування, але максимальна ставка становитиме 0,2% від оціночної вартості житла. Тобто за квартиру вартістю 1 мільйон гривень, максимум доведеться платити 2 тисячі гривень у рік.

Оподатковувати хочуть не лише житлові будівлі, але й недобудови – будинки, які не ввели в експлуатацію, але вони придатні до використання. На них пропонують встановити ставку до 0,3% оціночної вартості.

У проєкті пропонується скасувати низку пільг: об’єктів нерухомості, які не підпадали під оподаткування. Це дитячі будинки, гуртожитки, будівлі у власності громадських організацій тощо.

Натомість пропонують звільнити від податку пенсіонерів, ветеранів війни та праці та інших за умови, що оціночна вартість житла не перевищуватиме 300 мінімальних зарплат у містах з населенням понад 1 мільйон, а в інших – не більше 100 "мінімалок". Тобто за поточний рік пенсіонери, чиє житло дешевше за 1,42 мільйона гривень (у містах-мільйонниках) та 472 тисячі гривень (в інших містах) не матимуть платити податку.

Як оцінюватимуть вартість житла

У законопроєкті пропонують проводити масову оцінку нерухомості кожні п’ять років. Для новобудови враховуватимуть оціночну вартість на дату набуття права власності на об’єкт.

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Проте податківці вже звернули увагу на суб'єктивність такого оцінювання, адже за основу братимуть не ринкову вартість, а механізм оцінювання незрозумілий. На це також звернув увагу міністр фінансів.

Оцінити ринкову вартість об’єкту нерухомості зараз можна тільки в процесі купівлі-продажу. І залежить ціна від величезної кількості факторів – району, поверховості, інфраструктури, навіть панорами з вікна. Хто займатиметься цим питанням?

– зазначив Марченко в інтерв’ю "Мінфіну".

Водночас міністр погоджується, що оподаткування нерухомості варто реформувати і прив’язка до ціни замість метражу може бути ефективною політикою.