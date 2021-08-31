У податковій розповіли, чи варто включати криптовалюту в "нульову" декларацію
31 серпня 2021 , 19:26Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
В Україні криптовалюта ще не отримала правовий статус та нормативну базу класифікації. Через це немає підстав вносити її до одноразової добровільної декларації.
Одноразове добровільне декларування розпочнеться з 1 вересня 2021 року. Для цього потрібно надіслати документ до Державної податкової служби України.
До теми Податкова амністія: у Мінфіні надали інструкцію з проведення добровільного декларування
Що потрібно вносити у декларацію
До декларації необхідно внести валютні цінності та нерухоме майно. Крім того, під декларування підпадають транспортні засоби, земельні ділянки, цінні документи.
Добровільно декларувати доходи та майно можуть:
- фізичні особи-резиденти України;
- особи, які наразі не перебувають на території України, але отримували тут у власність об'єкт декларування.
Не можуть звітувати про доходи та майно:
- неповнолітні;
- підсанкційні особи;
- особи, які з 2005 року подавали декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.
Що підпадає під декларування / Інфографіка ДПСУ
Декларування в Україні: останні новини
- Декларування триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.
- Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало декларації за останні 4 роки та знайшло порушення у 96% документів.
- Президент Володимир Зеленський 23 липня 2021 року підписав указ, який зобов'язує вносити до декларації інформацію про подвійне громадянство.