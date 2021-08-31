У податковій розповіли, чи варто включати криптовалюту в "нульову" декларацію

В Україні криптовалюта ще не отримала правовий статус та нормативну базу класифікації. Через це немає підстав вносити її до одноразової добровільної декларації.

Одноразове добровільне декларування розпочнеться з 1 вересня 2021 року. Для цього потрібно надіслати документ до Державної податкової служби України.

До теми Податкова амністія: у Мінфіні надали інструкцію з проведення добровільного декларування

Що потрібно вносити у декларацію

До декларації необхідно внести валютні цінності та нерухоме майно. Крім того, під декларування підпадають транспортні засоби, земельні ділянки, цінні документи.

Добровільно декларувати доходи та майно можуть:

фізичні особи-резиденти України;

особи, які наразі не перебувають на території України, але отримували тут у власність об'єкт декларування.

Не можуть звітувати про доходи та майно:

неповнолітні;

підсанкційні особи;

особи, які з 2005 року подавали декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.

Об'єктами одноразового декларування можуть бути активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності й перебувають на території України або за кордоном станом на дату подання декларації.



Що підпадає під декларування / Інфографіка ДПСУ

Декларування в Україні: останні новини