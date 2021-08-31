Одноразове добровільне декларування розпочнеться з 1 вересня 2021 року. Для цього потрібно надіслати документ до Державної податкової служби України.

До теми Податкова амністія: у Мінфіні надали інструкцію з проведення добровільного декларування

Що потрібно вносити у декларацію

До декларації необхідно внести валютні цінності та нерухоме майно. Крім того, під декларування підпадають транспортні засоби, земельні ділянки, цінні документи.

Добровільно декларувати доходи та майно можуть:

  • фізичні особи-резиденти України;
  • особи, які наразі не перебувають на території України, але отримували тут у власність об'єкт декларування.

Не можуть звітувати про доходи та майно:

  • неповнолітні;
  • підсанкційні особи;
  • особи, які з 2005 року подавали декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.

що можна декларувати
Що підпадає під декларування / Інфографіка ДПСУ

Декларування в Україні: останні новини

  • Декларування триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало декларації за останні 4 роки та знайшло порушення у 96% документів.
  • Президент Володимир Зеленський 23 липня 2021 року підписав указ, який зобов'язує вносити до декларації інформацію про подвійне громадянство.