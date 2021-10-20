Податковий борг ФОПів зріс майже на півмільярда: хто винен найбільше

За 8 місяців 2021 року податковий борг ФОПів виріс на 451 мільйона гривень. Найбільше заборгували державі підприємці, що займаються роздрібною торгівлею.

Борги ФОПів перед державою

Згідно з аналітикою сервісу Опендатабот нині податковий борг ФОПів перед державою складає 7,2 мільярда гривень з яких:

2,4 мільярда гривень – на національному рівні,

4,8 мільярда гривень – на місцевому.

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Борги ФОПів у місячному вимірі

Щороку загальна сума податкового боргу зростає, але у сервісі зауважують, що ближче до Нового року частина ФОПів традиційно гасить свої борги.

Також в Опендатабот нагадали, що піковою торік стала сума в 7,2 мільярда гривень у листопаді, а на початок 2021 року сума боргу складала 6,8 мільярда гривень.

Податкові борги ФОПів у місячному вимірі з 2017 року по 2021 рік / Інфографіка Опендатабот

Хто найбільший боржник

Підприємці, що займаються роздрібною торгівлею винні державі найбільше – 1,7 мільярда гривень, що своєю чергою становить 26% від загальної суми сукупного боргу.

Представники оптової торгівлі – 900 мільйонів гривень (14%).

ФОПи, що займаються складськими господарствами – 487 мільйонів гривень (7%).

Які ФОПи найбільше винні державі / Інфографіка Опендатабот