Податкова створить підрозділ для аналізу багатих платників податків, – меморандум з МВФ
Державна податкова служба створить спеціальний підрозділ, який аналізуватиме податкову поведінку індивідуальних платників податків з високими статками. Його мають сформувати у 2021 році.
Саме цей підрозділ займатиметься тим, що аналізуватиме податкову поведінку індивідуальних платників податків з високими статками. Це прописано в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.
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Податкова створить підрозділ, який аналізуватиме платників податків з великими статками
Одним із ключових завдань Комплаєнс стратегії (мовиться про впровадження стратегії сприяння добровільному дотриманню податкового законодавства – 24 канал) Державної податкової служби (ДПС) буде зосередитися на тих сегментах платників податків, які несуть найвищі ризики для податкових надходжень,
– мовиться в документі.
Ба більше, для цього обіцяють посилити процес управління великими платниками податків з Офісів великих платників податків (LTOs) під координуванням Голови ДПС. Все для того, щоб була узгодженість при наданні їм послуг.
"До 1 грудня 2021 року ми сформуємо спеціальний підрозділ ДПС, який аналізуватиме податкову поведінку індивідуальних платників податків з високими рівнями статків, щоб мінімізувати комплаєнс ризики, притаманні цій групі платників податків", – мовиться у повідомленні.
Коротко про податкову амністію: що варто знати
- У червні 2021 року Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №5153 – з допомогою подачі "нульової декларації" для українців передбачили так звану податкову амністію.
- Тобто з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року відбудеться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.
- Воно передбачає, що людина може задекларувати раніше не задекларовані активи та сплатити збір з одноразового добровільного декларування.
- Якщо особа цього не робить – вважається, що вона немає активів, за які не сплатила податки та збори.
- Детальніше про те, які активи підпадають під декларування читайте за посиланням.
- 5 листопада голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що українці вже задекларували 150 мільйонів гривень.