Саме цей підрозділ займатиметься тим, що аналізуватиме податкову поведінку індивідуальних платників податків з високими статками. Це прописано в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.

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Податкова створить підрозділ, який аналізуватиме платників податків з великими статками

Одним із ключових завдань Комплаєнс стратегії (мовиться про впровадження стратегії сприяння добровільному дотриманню податкового законодавства – 24 канал) Державної податкової служби (ДПС) буде зосередитися на тих сегментах платників податків, які несуть найвищі ризики для податкових надходжень,

– мовиться в документі.

Ба більше, для цього обіцяють посилити процес управління великими платниками податків з Офісів великих платників податків (LTOs) під координуванням Голови ДПС. Все для того, щоб була узгодженість при наданні їм послуг.

"До 1 грудня 2021 року ми сформуємо спеціальний підрозділ ДПС, який аналізуватиме податкову поведінку індивідуальних платників податків з високими рівнями статків, щоб мінімізувати комплаєнс ризики, притаманні цій групі платників податків", – мовиться у повідомленні.

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