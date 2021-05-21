Криптовалюта втратить анонімність: податкова США посилить контроль за транзакціями бізнесу

Міністерство Фінансів США у травневому звіті поточного року повідомило, що адміністрація Джо Байдена запропонувала варіанти, як посилити дотримання податкового законодавства. Вони включають вимогу про передачу в Податкове управління (IRS) інформації про криптовалютні трансакції на суму від 10 тисяч доларів.
Посилення контролю за криптовалютою
Уряд Байдена вважає, що цифрові активи – це серйозна проблема для країни, оскільки вони сприяють незаконній діяльності, в тому числі ухиленню від сплати податків.
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Очікується, що роль криптовалютних трансакцій зросте протягом наступного десятиліття,
– зауважує у звіті Мінфін США.
Нові правила
Фінансовий регулятор США уточнює, що введення нових правил дозволить мінімізувати можливості приховування доходів. Згідно з документом, режим звітності поширять на іноземні фінансові установи, криптовалютні біржі й кастодіани.
Як і в випадку з традиційними трансакціями, бізнес, який одержує криптоактиви зі справедливою ринковою вартістю вище 10 тисяч доларів, теж буде зобов'язаний повідомляти про них,
– розповідають у відомстві.
Зверніть увагу! Раніше Податкове управління США зауважувало, що резидентам країни не потрібно повідомляти про придбання криптовалюти на першій сторінці декларації за формою 1040, якщо вони дотримуються стратегії Buy & Hold.