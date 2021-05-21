Посилення контролю за криптовалютою

Уряд Байдена вважає, що цифрові активи – це серйозна проблема для країни, оскільки вони сприяють незаконній діяльності, в тому числі ухиленню від сплати податків.

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Очікується, що роль криптовалютних трансакцій зросте протягом наступного десятиліття,

– зауважує у звіті Мінфін США.

Нагадаємо, в травні 2021 року уряд США пояснював, що розглядає цифрові активи як власність, яку можна вилучити для погашення заборгованості по податках.

Нові правила

Фінансовий регулятор США уточнює, що введення нових правил дозволить мінімізувати можливості приховування доходів. Згідно з документом, режим звітності поширять на іноземні фінансові установи, криптовалютні біржі й кастодіани.

Як і в випадку з традиційними трансакціями, бізнес, який одержує криптоактиви зі справедливою ринковою вартістю вище 10 тисяч доларів, теж буде зобов'язаний повідомляти про них,

– розповідають у відомстві.

Скоріш за все, нові заходи набудуть чинності з 2023 року.

Зверніть увагу! Раніше Податкове управління США зауважувало, що резидентам країни не потрібно повідомляти про придбання криптовалюти на першій сторінці декларації за формою 1040, якщо вони дотримуються стратегії Buy & Hold.