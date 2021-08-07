Перевірок побільшає

У 2020 році інспектори здійснили понад 10 тисяч перевірок, з яких 28% виявили правопорушення. Цьогоріч Державна служба з питань праці планує здійснити вдвічі більше перевірок – 21 150. Активна фаза перевірок триває з 1 липня і завершиться наприкінці вересня, але й після того можна очікувати на податківців.

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Надалі ми будемо слідкувати за підприємствами, де відбувся приріст офіційної зайнятості. Якщо фіксуватимемо зменшення кількості зареєстрованих працівників після закінчення кампанії перевірок, будемо інспектувати повторно,

– заявив заступник Голови Держпраці Ігор Дегнера в інтерв’ю Liga.net.

Статистика показує, що правопорушень побільшало – кожне третє підприємство (31%) отримує штрафи після перевірки. У липні, до прикладу, виявили понад 4 тисячі працівників без трудового договору.

За що карають

В основному податківці звертають увагу на дотримання трудового законодавства: чи оформлені працівники, чи отримують всю зарплату офіційно тощо, розповіла Опендатабот адвокатка юридичної компанії "Міллер" Ангеліна Климчук.

Звичайно, Держпраці перевіряє компанії на будь-які порушення законодавства про працю. Проте зазвичай увага інспекторів прикута саме до фактів незадекларованої праці — тобто відсутності трудового договору,

– коментує юристка.

Йдеться зокрема про ситуації, коли:

не уклали трудовий договір;

не повідомили про наймання Державну фіскальну службу;

не сплатили податки.

Розмір штрафів

Найлегше відбудуться спіймані на порушенні ФОПи. Якщо людина працює без трудового договору, то для першої та третьої груп спрощеної системи оподаткування – виноситься попередження при першому порушенні.

Всі інші ж мають сплатити штраф за кожного неоформленого працівника. За перше порушення – 60 тисяч гривень (10 мінімальних зарплат). А за друге порушення – 180 тисяч гривень (30 мінімальних зарплат).

Зверніть увагу, що з 1 грудня штрафи зростуть до 65 тисяч та 195 тисяч гривень відповідно, оскільки зросте мінімальна зарплата.

Права інспекторів

Також карається недопущення до проведення перевірки та створення перешкод у її проведенні. У таких випадках інспектори мають право накласти штраф.

Адже за ним право:

прийти на будь-яке підприємство;

поговорити зі співробітниками;

відвідати виробничі приміщення;

перевірити документи про працевлаштування співробітників.



Не можна відмовити інспекторам у перевірці / Фото Держпраці

Не всі сплачують штрафи

Сума нарахованих та фактично сплачених штрафів за результатами перевірок суттєво відрізняється, розповіли в Держпраці:

У 2019 році всього було нараховано 1,62 мільярда гривень штрафів, сплачено з них 57,6 мільйона гривень.

У 2020 році з 314,6 мільйона гривень сплачено 34,1 мільйона гривень.

А з початку 2021 року з 99,4 мільйона гривень сплачено 23,1 мільйона гривень.

Ми пропонуємо підприємцям знизити розмір штрафу на 50% у разі, якщо його буде сплачено упродовж 10 банківських днів,

– розповів Ігор Дегнера.

Тіньовий ринок України

За підрахунками Мінекономіки тіньова зайнятість призводить до щорічних втрат держбюджету у 100 мільярдів гривень. Оцінка побудована на даних Держстату: на початку 2021 року в Україні було 3,2 мільйона незареєстрованих найманих працівників.

З них:

1,4 мільйона – у сільському господарстві;

557 000 – у будівництві;

520 000. – у сфері торгівлі.

Хоча насправді суми можуть бути більшими: деякі фахівці вважають оцінку Держстату заниженою. Можливі масштаби цього явища – 4-5 мільйонів осіб. Тобто втрати бюджету можуть бути суттєвішими,

– вважає Дегнера.



Найчастіше уникають сплати податків у сфері гостинності / Фото Unsplash

Щоб не порушувати законодавство, роботодавці часто маскують своїх працівників під ФОПів або замість трудових договорів укладають з ними цивільно-правові договори.

Чому не варто працювати по-чорному

Неофіційна праця – це не просто шкода економіці країни, але й собі. Адже в першу чергу – це відсутність гарантій.

Офіційно працевлаштований працівник може очікувати на:

Пенсію, адже за працівника вносяться страхові внески у Пенсійний фонд.

Оплачувану відпустку.

Оплачувані лікарняні.

Виплати по безробіттю у випадку звільнення.

Працівник без трудового договору ж втрачає всі ці гарантії. Відпустка та оплачувані лікарняні надаються лиш за усною домовленістю, а на пенсію та виплати по безробіттю можна не очікувати – хіба що на мінімальні.

До того ж з новими правилами фінмоніторингу важче здійснювати покупки та робити перекази, якщо гроші отримані неофіційно. Детальніше про це читайте в матеріалі Блокування переказів та штрафи: чому українці скаржаться на фінмоніторинг.

Податкова амністія

Українці, які в минулому, а саме до 2021 року, отримували зарплату в конверті, мають можливість її відбілити в рамках податкової амністії. Вона розпочнеться 1 вересня 2021 року і триватиме рік.

Проте з цих грошей доведеться сплатити податок – 5%. А для тих, хто вкладе гроші в ОВДП (облігації внутрішньодержавної позики), ставка податку – 2,5%.

Детальніше Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень