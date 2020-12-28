Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску. Нові рахунки для сплати ЄСВ наберуть чинності з 1 січня 2021 року.

Територіальні органи Держказначейства та ДПС матимуть свої рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Про це повідомили на сайті Державної податкової служби.

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Процедура сплати ЄСВ

Під час сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа потрібно заповнювати так:

службовий код – *; код виду сплати 101 – сплата суми єдиного внеску); код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату; друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; не заповнювати; не заповнювати; не заповнюється.



Як виглядає поле "Призначення платежу" / Таблиця ДПС

Рахунки для сплати єдиного соціального рахунку по областях можна знайти на сайті Державної податкової служби.

Відзначимо! Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23 на 7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Сплата ЄСВ: коротко