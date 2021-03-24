Податкова амністія: як тепер держава контролюватиме доходи українців

Голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко розповів, як держава планує виявляти тих, хто уникає сплати податків. Розповідаємо, яке покарання чекатиме на недобросовісних громадян та, що таке податкова амністія.

Легалізація доходів

Голова Мінфіну Сергій Марченко зауважив, що держава дає можливість легалізувати свої доходи тим, хто не зробив цього раніше та сплатити за них належні податки. Якщо ж недобросовісні українці проігнорують можливість, то стосовно них будуть вжиті відповідні заходи в рамках законодавчої системи.

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Той, хто зараз не задекларує доходи, після закінчення амністії буде відповідати перед законом,

– відмітив Марченко.

Як виявлятимуть порушників

До тих українців, що проігнорують, або ж не захочуть скористатись можливістю "нульового декларування" будуть застосовуватись непрямі методи виявлення прихованих доходів. Податківці планують порівнювати доходи громадян, що ухиляються від сплати податків та декларування усього свого майна, з їх способом життя.

Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати й перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо,

– пояснює Марченко.

Що передбачає законопроєкт Зеленського

Закон передбачає запровадження податкової амністії активів з метою детінізації економіки України. Згідно з законом, у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року буде проведене одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Збір з цього декларування визначатиметься за такими ставками:

5% щодо валютних цінностей і активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.