Розповідаємо про те, чи насправді готівка опиниться поза законом, що хочуть ухвалити депутати та чого очікувати українцям.

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Що це за законопроєкт

На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти, які дали б змогу легалізувати майно і статки, придбані за рахунок тіньових доходів, втім, власникам довелося б один раз сплатити за них невеликі податки.

Це, до речі, не перша спроба уряду провести податкову амністію. Після появи президентських законопроєктів у раді зареєстрували ще чотири альтернативні документи, які, однак, мало чим відрізняються. Мова йде про те, що у найближчі роки в Україні має відбутися одноразове декларування активів фізичних осіб.

Так, кожен українець зможе надати повну інформацію про свої статки, нерухомість, земельні ділянки, авто тощо. Про походження майна вказувати не потрібно, але в тому разі, якщо за нього не були сплачені податки – доведеться сплатити певний відсоток.

Керівництво країни запевняє – декларування буде суто добровільним і ніхто нікого не буде зобов’язувати подавати декларацію про свої статки.

Але найбільше суперечок викликав саме законопроєкт №5153, у якому, власне, і пропонувалося віднести готівку до банку та сплатити за неї податки. У документі сказано, що українці зможуть добровільно задекларувати ту частину своїх статків та майна, які вони купили за тіньові доходи (тобто ті, з яких не заплатили податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 1,5%). Ідеться про тіньові доходи, отримані за будь-який період, але лише до 1 січня 2021 року.

Упродовж 10 днів після декларування статків, куплених за неоподатковані гроші, "амністований" має заплатити податок на легалізацію:

5% від вартості, якщо майно чи кошти перебувають в Україні, зокрема на банківських рахунках, в цінних паперах чи банківських металах,

9% від вартості майна, якщо українець тримає його за кордоном (в офшорах),

2,5% – за умови, що на ці "тіньові" доходи були куплені облігації державної позики.

Від цього моменту рахунок у банку, нерухомість чи частка в бізнесі вважається "чистою", і ні податкова, ні суди не зможуть цікавитися, чи сплатили податки з тих грошей, за яких це все придбали.

Окрім цього, податкова амністія не поширюється на кошти, отримані злочинним шляхом, або пов'язані з тероризмом: тобто йдеться лише про зароблене, а не про вкрадене чи отримане від злочинних схем.

Українцям доведеться декларувати свої накопичення / Фото Pixabay

Українці, які придбали невелике майно, можуть отримати податкову амністію, не подаючи жодних декларацій, так, якщо йдеться про квартиру до 120 квадратних метрів, будинок до 240 квадратів, транспортний засіб вартістю до 2,25 мільйона гривень. Також амністія не буде діяти на готівку "під матрацом", гроші треба буде покласти на рахунок, придбати на них майно або цінні папери.

Отже, звітувати доведеться і підприємцям, які приховували частину своїх доходів, і найманим працівникам, які отримують зарплатню у конвертах, і тим, хто виїжджає на заробітки за кордон, і тим, хто працює на фрілансі.

Що про це кажуть експерти

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, податкова амністія повинна повернути до української економіки та до правового поля великий капітал, тому український бюджет може одноразово отримати додатковий мільярд доларів, якщо йтиметься про основну ставку податку на легалізацію – 5%.

На своїй сторінці у фейсбуці політик пояснив, що декларування буде суто добровільним, але наголосив на тому, що гроші, які людина захоче задекларувати та вивести з "тіні обов’язково доведеться нести до банку, а вже до якого – українці зможуть обрати самі.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснив, що законопроєкт жодним чином не зобов'язує всіх нести кошти в банки та сплачувати з них податки. Те, що готівка не включена в перелік активів, які потрапляють під податкову амністію, пояснюється тим, що готівку неможливо проконтролювати. Тобто, людина може задекларувати неіснуючу готівку, сплатити з неї 5%, а потім все життя не сплачувати податки і пояснювати, що це кошти з тої готівки, яку вона вже задекларувала.

З іншого боку, метою амністії є легалізація коштів громадян з тим, щоб вони надалі сплачували з них податки вже в повному обсязі. Кошти, які залишаються в готівковій формі, не будуть обліковуватися і з них не будуть сплачуватись податки. Тобто, закон стимулює громадян віднести свою готівку в банки, задекларувати її та сплатити з неї 5 % податку. Якщо ж ви не будете декларувати свої кошти в банках чи інші активи як доходи, або покладете готівку на свій рахунок в банк не декларуючи її як отриманий дохід, то нічого вам сплачувати за це не потрібно,

– говорить Хмелевський.

Після закінчення податкової амністії, українців зможуть додатково перевірити / Фото Pixabay

Він додав, очікується, що надалі держава посилить контроль за доходами та витратами громадян. Зокрема, можуть запровадити загальне обов'язкове декларування доходів. Тоді всі громадяни будуть зобов'язані заповнювати декларації та сплачувати з доходів податки вже в повному обсязі. Також будуть контролюватися витрати громадян. Вже зараз Міністерство фінансів проводить верифікацію осіб, які отримують субсидії та соціальну допомогу. Формуються бази даних, які охоплюють відомості про володіння нерухомістю, автотранспортом та іншими активами.

Планують відстежувати всі покупки, які здійснюють громадяни вартістю понад 50 тисяч гривень, поїздки за кордон, тощо. Не виключено, що така система з часом охопить всіх громадян. Тобто, держава прагне встановити тотальний контроль над фінансами людей та змусити їх платити податки. Чи вдасться це зробити залежить від готовності суспільства захищати свої права. Проте, в будь-якому разі такі спроби негативно позначаться на економіці країни,

– говорить експерт.

Віктор Таран, політичний експерт, засновник Центру "Ейдос", зазначив, що люди, які накопичили готівку давно знайшли можливість її легалізувати. Наприклад чиновники зробили це через електронні декларації. А у новому законопроєкті податкова амністія не стосується коштів, які приховували посадовці.

Не уявляю як депутати будуть голосувати за цей документ, особливо це стосується мажоритарників, яким після такого голосування краще на округи не повертатись. Не уявляю як вони будуть пояснювати виборцям що своїм голосуванням залізли в кишені та пограбували кожного українця на 5% їхніх заощаджень,

– говорить Таран.

Він додав, що ця ініціатива перетвориться на черговий фарс. Водночас якщо раптом законопроєкт буде проголосований, то це призведе до тих самих результатів, як і попередня ініціатива Гетманцева накинути фіскальний зашморг ФОПам – падіння рейтингу Зеленського та податкового майдану.

Експерти також впевнені, що, хоча декларування й називають добровільним, після того, як податкова амністія закінчиться, до тих, хто не подав декларації зможуть прийти перевірки, аби дізнатися, чи не ухиляється людина від сплати податків.