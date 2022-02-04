Податкова амністія: скільки вже задекларували та сплатили до бюджету українці

Завдяки податковій амністії до бюджету вже надійшло майже 100 мільйонів гривень. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев

Результати податкової амністії

За більш як п'ять місяців дії програми сума амністованих активів складає 1 576 мільйон гривень.

До бюджету з них надійшло 91,9 мільйона гривень, станом на 3 лютого 2022 року

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Податкова амністія успішно триває, до її завершення залишилось 7 місяців,

– нагадав Гетманцев.

Нагадаємо, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Результати податкової амністії станом на 3 лютого 2022 року / Інфографіка Данила Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.