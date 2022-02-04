Результати податкової амністії

За більш як п'ять місяців дії програми сума амністованих активів складає 1 576 мільйон гривень.

До бюджету з них надійшло 91,9 мільйона гривень, станом на 3 лютого 2022 року

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Податкова амністія успішно триває, до її завершення залишилось 7 місяців,

– нагадав Гетманцев.

Нагадаємо, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Результати податкової амністії станом на 3 лютого 2022 року / Інфографіка Данила Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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Зауважте! Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.

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