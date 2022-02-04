Результати податкової амністії
- За більш як п'ять місяців дії програми сума амністованих активів складає 1 576 мільйон гривень.
- До бюджету з них надійшло 91,9 мільйона гривень, станом на 3 лютого 2022 року
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Податкова амністія успішно триває, до її завершення залишилось 7 місяців,
– нагадав Гетманцев.
Нагадаємо, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.
Результати податкової амністії станом на 3 лютого 2022 року / Інфографіка Данила Гетманцева
Що потрібно знати про податкову амністію
Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:
- звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;
- потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;
- останній крок – відправити декларацію до Податкової.
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