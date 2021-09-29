Податкова амністія: скільки вже задекларували та сплатили до бюджету українці
Джерело:"Економічна правда"
У рамках податкової амністії українці вже задекларували понад 30 мільйонів гривень. Про це розповів голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.
Перші результати податкової амністії
Починаючи з 1 вересня населення може задекларувати свої неоподатковані доходи, легалізувавши фінансові накопичення. Гетманцев повідомив, що за 3 тижні:
- задекларовано – майже 33 мільйони гривень,
- сплачено до бюджету – 1,6 мільйона гривень.
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Це невелика сума, але ми тільки починаємо цей рух і розуміємо, що люди дивляться, роблять оцінки. Вчора була у нас нарада – прозвучало про десятки тисяч дзвінків громадян, тобто ажіотаж є великий,
– розповів Гетманцев.
Як оподатковуються "гроші з-під матраца"
Нардеп розповів, що якщо українець вирішив легалізувати свої неоподатковані фінанси, то йому потрібно:
- звернутись до банку;
- далі банк відкриває рахунок та видає довідку, що ви поклали гроші на спеціальний рахунок;
- після цього потрібно заповнити в електронному вигляді декларацію та додати до неї довідку, котру перед цим видав банк;
- відправити декларацію до Податкової.
Сплачуєте 5%. Це все, що вам треба зробити. Декларація є свідченням того, що ви амністовані на цю суму,
– пояснив Гетманцев.
Як задекларувати не гроші, а інші активи
За словами "слуги народу", якщо активи інші, ніж гроші, вони просто заповнюються в декларації, і ніхто не перевіряє оцінку активів, які є в Україні.
"Ну і за кордоном – це 7% перше півріччя, 9% – друге, там треба документи – це може бути або оцінка, або договір про придбання цього активу, тобто якимось чином ви повинні довести, що вартість активу є саме такою. Якщо ви переказуєте гроші з-за кордону в Україну, то діє 5%", – пояснив Гетманцев.