Перші результати податкової амністії

Починаючи з 1 вересня населення може задекларувати свої неоподатковані доходи, легалізувавши фінансові накопичення. Гетманцев повідомив, що за 3 тижні:

задекларовано – майже 33 мільйони гривень,

– майже 33 мільйони гривень, сплачено до бюджету – 1,6 мільйона гривень.

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Це невелика сума, але ми тільки починаємо цей рух і розуміємо, що люди дивляться, роблять оцінки. Вчора була у нас нарада – прозвучало про десятки тисяч дзвінків громадян, тобто ажіотаж є великий,

– розповів Гетманцев.

Як оподатковуються "гроші з-під матраца"

Нардеп розповів, що якщо українець вирішив легалізувати свої неоподатковані фінанси, то йому потрібно:

звернутись до банку;

далі банк відкриває рахунок та видає довідку, що ви поклали гроші на спеціальний рахунок;

після цього потрібно заповнити в електронному вигляді декларацію та додати до неї довідку, котру перед цим видав банк;

відправити декларацію до Податкової.

Сплачуєте 5%. Це все, що вам треба зробити. Декларація є свідченням того, що ви амністовані на цю суму,

– пояснив Гетманцев.

Як задекларувати не гроші, а інші активи

За словами "слуги народу", якщо активи інші, ніж гроші, вони просто заповнюються в декларації, і ніхто не перевіряє оцінку активів, які є в Україні.

"Ну і за кордоном – це 7% перше півріччя, 9% – друге, там треба документи – це може бути або оцінка, або договір про придбання цього активу, тобто якимось чином ви повинні довести, що вартість активу є саме такою. Якщо ви переказуєте гроші з-за кордону в Україну, то діє 5%", – пояснив Гетманцев.