Податкова амністія: скільки надійшло до бюджету на кінець 2021 року

Завдяки податковій амністії до бюджету вже надійшло понад 67 мільйонів гривень станом на кінець 2021 року. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев

Результати податкової амністії

За чотири місяці дії програми українці задекларували 1,11 мільярда гривень.

До бюджету з них надійшло 67,4 мільйона гривень, станом на кінець 2021 року

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Протягом останнього місяця динаміка стрімко зростає, суспільство поступово позбавляється страхів, пов’язаних із добровільним декларуванням,

– ділиться Гетманцев.

Також голова податкового комітету додав, що до кінця податкової амністії залишилось 8 місяців. Нагадаємо, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Результати податкової амністії на кінець 2021 року / Інфографіка з телеграму Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.