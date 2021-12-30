Результати податкової амністії

За чотири місяці дії програми українці задекларували 1,11 мільярда гривень.

До бюджету з них надійшло 67,4 мільйона гривень, станом на кінець 2021 року

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Протягом останнього місяця динаміка стрімко зростає, суспільство поступово позбавляється страхів, пов’язаних із добровільним декларуванням,

– ділиться Гетманцев.

Також голова податкового комітету додав, що до кінця податкової амністії залишилось 8 місяців. Нагадаємо, що так звану "нульову декларацію" українці могли подати з 1 вересня поточного року. Триватиме вона рік.

Результати податкової амністії на кінець 2021 року / Інфографіка з телеграму Гетманцева

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія стосується лише тих українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті. Тож щоб оподаткувати свої "гроші з-під матраца" у Мінфіні радять діяти наступним чином:

звернутися до банку, де відкриюсь рахунок та видадуть відповідну довідку;

потім в електронному вигляді заповнити декларація й прикріпити довідку від банку;

останній крок – відправити декларацію до Податкової.

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Важливо! Від того, який саме актив декларують та де він перебуває, залежить і розмір податку, який варто заплатити.

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